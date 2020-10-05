Решение белорусских государственных СМИ о том, чтобы «переименовать» Литву, Украину и Польшу было абсолютно оправданным. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Я думаю, у Беларуси много явных преимуществ в сравнении с Россией © Facebook, Алексей Дзермант Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев в официальном общении будет обращаться к Александру Лукашенко без указания должности.

«Это троллинг и ответ на то, что в этих странах называют Александра Лукашенко «бывшим президентом». Если они себе такое позволяют, то тут принцип взаимности уместен, и они получают это в ответ», — считает Дзермант.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.