Государственные телеканалы Белоруссии стали обозначать Литву, Украину и Польшу как «бывшая Литовская ССР», «бывшая Украинская СССР» и «бывшая Польская Народная Республика». Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев в официальном общении будет обращаться к Александру Лукашенко без указания должности.
«Это троллинг и ответ на то, что в этих странах называют Александра Лукашенко «бывшим президентом». Если они себе такое позволяют, то тут принцип взаимности уместен, и они получают это в ответ», — считает Дзермант.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.