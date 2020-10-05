2 октября 1987 года в Белорусской ССР был расстрелян Григорий Васюра, командовавший сожжением Хатыни. Об этом рассказывает Алексей Стаценко в статье издания Украина.ру

В феврале 1941 года вермахт захватил миллионы военнопленных. Многие не выдерживали нечеловеческих условий в лагерях и переходили на сторону оккупантов. Среди них оказался и Васюра.

Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

22 марта 1943 года было решено атаковать деревню Хатынь, где расположился партизанский отряд.

О подробностях трагедии и о возмездии, настигшем преступников, можно прочитать на нашем сайте в статье «Почему руководство советской Украины хотело скрыть правду о палачах белорусской Хатыни».