В интервью российской телеведущей звездные супруги заявили, что вся история не была хайпом для привлечения внимания.
«Когда видео мне показали (в обнаженном виде с девушкой – ред.), уже было бесполезно [отрицать]… Поэтому я сказал, что не буду вторым Михаилом Ефремовым… Я хотел сказать, что не буду отпираться. Меня так перетряхнуло, никогда в жизни со мной такого не было. Стресс не из-за того, что сделал я, а из-за того, какому геморрою я подверг свою жену, свою маму, которая рыдает. Мама просто говорить не могла», – описал шоумен свое состояние и реакцию близких на случившееся.
Тем временем еще раньше Наташа Королева узнала об измене супруга «из своих источников» и также убедила его выступить с признанием.
«Да в гробу я видел такой хайп!.. То, что я собой сейчас говорю, это была личная просьба Наташи», – подчеркнул Глушко.