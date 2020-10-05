В интервью российской телеведущей звездные супруги заявили, что вся история не была хайпом для привлечения внимания.

Астрологический портрет Наташи Королёвой. Что говорят звёзды о вероятном разводе с Тарзаном
Астрологический портрет Наташи Королёвой. Что говорят звёзды о вероятном разводе с Тарзаном
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
«Когда видео мне показали (в обнаженном виде с девушкой  ред.), уже было бесполезно [отрицать]… Поэтому я сказал, что не буду вторым Михаилом Ефремовым… Я хотел сказать, что не буду отпираться. Меня так перетряхнуло, никогда в жизни со мной такого не было. Стресс не из-за того, что сделал я, а из-за того, какому геморрою я подверг свою жену, свою маму, которая рыдает. Мама просто говорить не могла», описал шоумен свое состояние и реакцию близких на случившееся.

Тем временем еще раньше Наташа Королева узнала об измене супруга «из своих источников» и также убедила его выступить с признанием.

«Да в гробу я видел такой хайп!.. То, что я собой сейчас говорю, это была личная просьба Наташи», подчеркнул Глушко.