Стриптизер и шоумен, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) рассказал новые подробности своей измены в интервью Ксении Собчак, опубликованном в YouTube 4 октября

В интервью российской телеведущей звездные супруги заявили, что вся история не была хайпом для привлечения внимания.

Астрологический портрет Наташи Королёвой. Что говорят звёзды о вероятном разводе с Тарзаном © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Тем временем еще раньше Наташа Королева узнала об измене супруга «из своих источников» и также убедила его выступить с признанием.

«Да в гробу я видел такой хайп!.. То, что я собой сейчас говорю, это была личная просьба Наташи», – подчеркнул Глушко.