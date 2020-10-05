Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал коллегам принять в первом чтении законопроект №4049 о замене пожизненного заключения за совершение особо тяжких преступлений на более мягкое наказание, об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады 5 октября

Идею парламентариям презентовал министр юстиции Украины Денис Малюська, ссылаясь на европейские нормы и права человека.

«Нам крайне важно выполнять решения Европейского суда не только потому что они являются обязательными, так как мы стали членом Совета Европы и ратифицировали Европейскую конвенцию, но и потому, что мы несем регулярные материальные затраты на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека», — сказал Малюська.

Малюська показал обновленный интерьер камер для коррупционеров в киевском СИЗО © Facebook, Denis Malyuska

Впрочем, говорят в минюсте, смягчением это сложно назвать, так как раньше приговоренные к пожизненному заключению, выходили в результате амнистии, отбыв куда меньший срок.

Ранее Малюська предлагал устраивать лиц, отбывающих пожизненное наказание, на работу в call-center своего ведомства и даже отзывался о части из них, как о «крайне сдержанных, умных, интеллигентных и начитанных людях».

Денис Малюська чуть больше года занимает пост главы Министерства юстиции Украины, состоит в партии «Слуга народа». Ранее работал в банке, основал адвокатское объединение и занимался издательской деятельностью.

За время работы во главе ведомства Малюська неоднократно подвергался критике, ходили слухи о его отставке, которые в последствии не получили продолжения.