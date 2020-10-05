Если руководство европейских стран все же решит прекратить строительство газопровода «Северный поток-2», они столкнутся с многочисленными судебными исками со стороны собственного бизнеса. Об этом рассказал главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич в эфире радио Sputnik

«Северный поток – 2»: вице-канцлер и министр экономики ФРГ поддержали достройку газопровода © REUTERS, Hannibal Hanschke Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, Фридрих Мерц, в связи с «отравлением» Алексея Навального предложил заморозить проект на два года.

Эксперт уточнил, что европейский бизнес инвестировал в строительство газопровода и создание различных сопутствующих проектов около 15 млрд евро.

Он уверен, что если какие-то политики принимают решение о том, что правила, утвержденные на газовом рынке Европы в 2017 году, в 2020 году поменяли задним числом, это неизбежно приведет к судебным издержкам, и европейские компании эти иски выиграют.

«Сумму я уже назвал. Добавляем сюда банковские проценты и упущенную выгоду. Насколько хорошо будет всем странам, которые эти иски получат — это их перспективы… Смена правил задним числом, это праздник для любого юриста», — категоричен Марцинкевич.

И если для строительства газопровода не требовалось привлечения государственных денег, то для покрытия этих исков европейским властям придется залезть в карман к собственным избирателям, подытожил специалист.