Строительство «Северного потока-2» отклонилось от первоначального графика почти на год из-за санкций США, а один из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, Фридрих Мерц, в связи с «отравлением» Алексея Навального предложил заморозить проект на два года.
Эксперт уточнил, что европейский бизнес инвестировал в строительство газопровода и создание различных сопутствующих проектов около 15 млрд евро.
Он уверен, что если какие-то политики принимают решение о том, что правила, утвержденные на газовом рынке Европы в 2017 году, в 2020 году поменяли задним числом, это неизбежно приведет к судебным издержкам, и европейские компании эти иски выиграют.
«Сумму я уже назвал. Добавляем сюда банковские проценты и упущенную выгоду. Насколько хорошо будет всем странам, которые эти иски получат — это их перспективы… Смена правил задним числом, это праздник для любого юриста», — категоричен Марцинкевич.
И если для строительства газопровода не требовалось привлечения государственных денег, то для покрытия этих исков европейским властям придется залезть в карман к собственным избирателям, подытожил специалист.