Во время фашистской оккупации Советской Украины на подростке держался весь дом. Родители слегли, сестру угнали в Германию. Трудности лишь закалили казацкий характер, и позже весь мир узнал его имя

Паренек с детства мастерил машины и увлекался техникой. Грянула война, и ему пришлось жить впроголодь и поддерживать семью. После окончания войны у его мечты вновь выросли крылья.

Вопреки России и под присмотром США. Как умирает украинский космос © yuzhmash.com | yuzhmash.com | Перейти в фотобанк Гагарина и Титова. А однажды сам смог с гордостью заявить: «Я перший радянський космонавт з України…»

«Рассматривая из космоса Землю, мы хорошо видели города, реки, горы, корабли и др. Острова обрамлены таким ореолом, который немного напоминает изумрудный цвет. Все острова видно из космоса хорошо, так же, как и реки, пути. Вообще наша планета очень красивая. Она — голубая, замечательные горизонты открываются, особенно при входе и выходе из тени», — рассказывал он об увиденном в космосе с подлинно украинским лиризмом.

5 октября 1930 года в Узине (совр. Белоцерковский район Киевской области) родился Павел Попович. Ему посвящена статья Алексея Стаценко в рубрике «День в истории».



Читать далее: https://ukraina.ru/history/20201005/1029129886.html Узине (совр. Белоцерковский р-н Киевской обл. —



Читать далее: https://ukraina.ru/history/20201005/1029129886.html Узине (совр. Белоцерковский р-н Киевской обл. —



Читать далее: https://ukraina.ru/history/20201005/1029129886.html Узине (совр. Белоцерковский р-н Киевской обл.



Читать далее: https://ukraina.ru/history/20201005/1029129886.htmlродился Павел Попович. Ему посвящена статья Алексея Стаценко в рубрике «День в истории». Узине (совр. Белоцерковский р-н Киевской обл.

«Было время, в «Звёздном городке» можно было запросто услышать «Розпрягайте хлопці коней…» или «Ой хмелю мій хмелю», — вспоминают участники событий советской космической эры.