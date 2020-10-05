Паренек с детства мастерил машины и увлекался техникой. Грянула война, и ему пришлось жить впроголодь и поддерживать семью. После окончания войны у его мечты вновь выросли крылья.
Несмотря на трудности, он всегда сохранял бодрый настрой и страстный интерес к жизни. Наш герой стал старостой хора трудовых резервов, и любовь к пению стала его фирменной «фишкой» в первом отряде космонавтов. Именно он, со своим певучим уверенным голосом, стал связным во время полетов Гагарина и Титова. А однажды сам смог с гордостью заявить: «Я перший радянський космонавт з України…»
«Рассматривая из космоса Землю, мы хорошо видели города, реки, горы, корабли и др. Острова обрамлены таким ореолом, который немного напоминает изумрудный цвет. Все острова видно из космоса хорошо, так же, как и реки, пути. Вообще наша планета очень красивая. Она — голубая, замечательные горизонты открываются, особенно при входе и выходе из тени», — рассказывал он об увиденном в космосе с подлинно украинским лиризмом.
5 октября 1930 года в Узине (совр. Белоцерковский район Киевской области) родился Павел Попович. Ему посвящена статья Алексея Стаценко в рубрике «День в истории».
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Читать далее: https://ukraina.ru/history/20201005/1029129886.html
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Читать далее: https://ukraina.ru/history/20201005/1029129886.htmlродился Павел Попович. Ему посвящена статья Алексея Стаценко в рубрике «День в истории».
«Было время, в «Звёздном городке» можно было запросто услышать «Розпрягайте хлопці коней…» или «Ой хмелю мій хмелю», — вспоминают участники событий советской космической эры.