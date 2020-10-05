Посол Азербайджанской Республики на Украине Эльмира Ахундова заявила, что ее страна очень довольна позицией Киева относительно событий в Нагорном Карабахе, сообщает УНИАН 5 октября

Азербайджан включил Украину в число стран, поддержавших его «в борьбе за освобождение оккупированных территорий», такое заявление Ахундова сделала на брифинге с журналистами.

«Мы встречались в Министерстве иностранных дел с высокопоставленными дипломатами, мы встречались с вашими депутатами, и вы знаете, те люди, с которыми я разговаривала, — практически все поддерживают нашу справедливую позицию. И мы очень довольны заявлениями [главы МИД] Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана», — сказала она.

Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк Тигран Сейранян назвал заявление Кулебы неприемлемым.

Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга во взаимных обстрелах, есть погибшие раненые, разрушены дома.

Совет Безопасности ООН призвал конфликтующих немедленно прекратить боевые действия, однако стрельба продолжается до сих пор. Прекратить вооруженный конфликт и сесть за стол переговоров также призвала РФ.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина никак не участвует в противостоянии вокруг Нагорного Карабаха.