Выводы сделаны на основе ответов респондентов, заявивших, что они намерены пойти на выборы и уже определились с выбором. Из них 35,4% готовы поддержать «Оппозиционную платформу — За жизнь», 18,3% — планируют отдать свой голос «Слуге народа» и 12,4% — предпочитают «Доверяй делам».
«Доверяй делам» — политическая партия Украины, сопредседателями которой являются мэр Харькова Геннадий Кернес и городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Еще три политические силы — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Партия Шария» набрали гораздо меньше голосов, но преодолели 5% барьер прохода в обладминистрацию.
Остальные партии осилить эту планку пока не смогли. Местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.
Аналогичный опрос провели в Николаевской области. Там на выборах в областной совет также лидирует ОПЗЖ, а вот на выборах в Николаевский горсовет пока первое место делят ОПЗЖ и «Слуга народа».