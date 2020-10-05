«Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) держит пальму первенства среди всех остальных партий в Одесской области. К такому выводу пришли специалисты «Украинской социологической группы», результаты своего исследования они представили на пресс-конференции 5 октября, трансляцию которой вели «Украинские новости» в YouTube

Выводы сделаны на основе ответов респондентов, заявивших, что они намерены пойти на выборы и уже определились с выбором. Из них 35,4% готовы поддержать «Оппозиционную платформу — За жизнь», 18,3% — планируют отдать свой голос «Слуге народа» и 12,4% — предпочитают «Доверяй делам».

«Доверяй делам» — политическая партия Украины, сопредседателями которой являются мэр Харькова Геннадий Кернес и городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Кризис доверия к власти. Социологи рассказали об отношении к Зеленскому в Одесской области © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Остальные партии осилить эту планку пока не смогли. Местные выборы на Украине должны состояться 25 октября.

Аналогичный опрос провели в Николаевской области. Там на выборах в областной совет также лидирует ОПЗЖ, а вот на выборах в Николаевский горсовет пока первое место делят ОПЗЖ и «Слуга народа».