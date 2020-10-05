Почти 70 процентов жителей Одесской области негативно оценивают происходящее в стране. К такому выводу пришли специалисты «Украинской социологической группы», результаты своего исследования они представили на пресс-конференции 5 октября, трансляцию которой вели «Украинские новости» в YouTube

Зеленский пообещал одесситам «набрать Труханова» © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

На этом фоне, констатируют социологи, в регионе остается высоким уровень недоверия к центральным и местным властям. Две трети опрошенных жителей области, а именно 68%, считают, что руководство Украины ведет страну в однозначно неправильном или скорее неправильном направлении. Также более 60% жителей Одесской области полагают, что социально-экономическая ситуация в их регионе плохая или скорее плохая.

Что касается отношения жителей региона к президенту Украины Владимиру Зеленскому, то здесь недовольных им больше половины — почти 62%. Еще больше граждан не устраивает нынешний губернатор области Максим Куцый, его деятельность одобрили лишь чуть более 8% участников исследования.

Среди самых острых проблем Одессы были названы коррупция и нецелевое использование бюджетных средств (50%), неудовлетворительное качество медуслуг (38%), плохое состояние жилого фонда и инженерных сетей (32%), недостаточное количество рабочих мест (25%), транспортные заторы (24%), плохое состояние дорог и тротуаров (21%).