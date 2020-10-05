В воскресенье, 25 октября, на Украине пройдут местные выборы. В Одессе граждане будут выбирать мэра и своих представителей в горсовете, жители области будут избирать депутатов областного совета.
На этом фоне, констатируют социологи, в регионе остается высоким уровень недоверия к центральным и местным властям. Две трети опрошенных жителей области, а именно 68%, считают, что руководство Украины ведет страну в однозначно неправильном или скорее неправильном направлении. Также более 60% жителей Одесской области полагают, что социально-экономическая ситуация в их регионе плохая или скорее плохая.
Что касается отношения жителей региона к президенту Украины Владимиру Зеленскому, то здесь недовольных им больше половины — почти 62%. Еще больше граждан не устраивает нынешний губернатор области Максим Куцый, его деятельность одобрили лишь чуть более 8% участников исследования.
Среди самых острых проблем Одессы были названы коррупция и нецелевое использование бюджетных средств (50%), неудовлетворительное качество медуслуг (38%), плохое состояние жилого фонда и инженерных сетей (32%), недостаточное количество рабочих мест (25%), транспортные заторы (24%), плохое состояние дорог и тротуаров (21%).