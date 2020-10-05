Половине медучреждений Украины уже поступили средства для повышенных выплат врачам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает 5 октября сайт президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий доплату в размере до 300% зарплаты медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам соцзащиты населения, оказывающим услуги находящимся дома гражданам, — до 100% зарплаты.

Здоровый больной. На Украине торгуют поддельными результатами теста на коронавирус © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом коек больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель — более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считаные дни, решаются неделями. И нам нужно это ускорить. Среди этих вопросов также высокая загруженность лабораторий», — подчеркнул он.

Ранее, в сентябре, директор киевского Института сердца Борис Тодуров заявил, что сотрудникам клиники не выплатили обещанные надбавки.