Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий доплату в размере до 300% зарплаты медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам соцзащиты населения, оказывающим услуги находящимся дома гражданам, — до 100% зарплаты.
Также Зеленский на совещании отметил высокую загруженность больниц в связи с коронавирусом.
«По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом коек больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель — более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считаные дни, решаются неделями. И нам нужно это ускорить. Среди этих вопросов также высокая загруженность лабораторий», — подчеркнул он.
Ранее, в сентябре, директор киевского Института сердца Борис Тодуров заявил, что сотрудникам клиники не выплатили обещанные надбавки.