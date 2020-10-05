Отсутствие со стороны Европы жестких санкций в отношении Белоруссии объясняется тем, что европейские страны косвенно признали легитимность Александра Лукашенко. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Европа фактически признала, что Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко не включен в этот список, потому что ЕС намерен продолжать диалог с Минском.

«Это значит, что они косвенно признали, что господин Лукашенко продолжит управлять Белоруссией, и они будут продолжать диалог с ним. Поэтому было принято такое половинчатое решение. Да, есть санкционный список из 40 человек, но в этом списке нет господина Лукашенко», — считает эксперт.

Белоруссия в качестве очага нестабильности в Европе рядом с Украиной — это не то, чего хотели бы лидеры Евросоюза, потому что это сильно ударит по Прибалтике, а Евросоюзу придется платить огромные дотации на поддержание социально-экономических процессов в Прибалтике, отметил Баширов.

Также, по его мнению, России нужно выстраивать свою политику на белорусском направлении исходя из того, что Лукашенко выиграл эти выборы и что он не уйдет в отставку под давлением акций протеста.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.