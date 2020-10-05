Руслан Бортник: Отставка Фокина серьезно повлияет на исход местных выборов
Руслан Бортник: Отставка Фокина серьезно повлияет на исход местных выборов
© Facebook, Ruslan Bortnik
Трамп во время предвыборных дебатов заявил, что сын его оппонента Джо Байдена во время работы на Украине заработал «целое коррупционное состояние».

«Для украинской власти выгоден Трамп. Возвращение Байдена может привести к возвращению Петра Порошенко», — сказал эксперт.

А для Украины, считает Бортник, выгоден тот президент, кто минимально вмешивается в ее дела.

Что касается прошедших дебатов, отметил специалист, то американская политика становится менее системной, более хаотичной, более эмоциональной и лидерской, а не институциональной, и из-за этого лидеры пытаются стать ближе к народу и упрощают темы, упрощают риторику.

Это следствие общего упрощения и определенной деградации политических институтов и институтов управления США, добавил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 