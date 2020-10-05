Для нынешних украинских властей выгодна победа Дональда Трампа на выборах президента США. Победа Джо Байдена может привести к возвращению к власти Петра Порошенко. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Отставка Фокина серьезно повлияет на исход местных выборов © Facebook, Ruslan Bortnik Джо Байдена во время работы на Украине заработал «целое коррупционное состояние».

«Для украинской власти выгоден Трамп. Возвращение Байдена может привести к возвращению Петра Порошенко», — сказал эксперт.

А для Украины, считает Бортник, выгоден тот президент, кто минимально вмешивается в ее дела.

Что касается прошедших дебатов, отметил специалист, то американская политика становится менее системной, более хаотичной, более эмоциональной и лидерской, а не институциональной, и из-за этого лидеры пытаются стать ближе к народу и упрощают темы, упрощают риторику.

Это следствие общего упрощения и определенной деградации политических институтов и институтов управления США, добавил он.

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