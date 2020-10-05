Трамп во время предвыборных дебатов заявил, что сын его оппонента Джо Байдена во время работы на Украине заработал «целое коррупционное состояние».
«Для украинской власти выгоден Трамп. Возвращение Байдена может привести к возвращению Петра Порошенко», — сказал эксперт.
А для Украины, считает Бортник, выгоден тот президент, кто минимально вмешивается в ее дела.
Что касается прошедших дебатов, отметил специалист, то американская политика становится менее системной, более хаотичной, более эмоциональной и лидерской, а не институциональной, и из-за этого лидеры пытаются стать ближе к народу и упрощают темы, упрощают риторику.
Это следствие общего упрощения и определенной деградации политических институтов и институтов управления США, добавил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.