В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что у композитора Меладзе и солистки «ВИА Гры» Эрики Герцег больше, чем просто профессиональные взаимоотношения.
Такие публикации супруга музыканта Вера Брежнева называет сплетнями и относится к ним с иронией. По словам исполнительницы, на вопрос об измене мужа ей приходится отвечать с завидной регулярностью и каждый раз он один и тот же.
«У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть», — прокомментировала певица.
Брежнева уточнила, что ее муж — глава семьи, у него есть на все свое мнение и решение, а она принимает мужа таким, какой он есть.