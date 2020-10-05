Украинская певица Вера Брежнева ответила на вопросы о предстоящем разводе из-за неверности супруга Константина Меладзе, которому приписывают роман с одной из солисток «ВИА Гры», написал портал Pravda.ru 4 октября

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что у композитора Меладзе и солистки «ВИА Гры» Эрики Герцег больше, чем просто профессиональные взаимоотношения.

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«У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть», — прокомментировала певица.

Брежнева уточнила, что ее муж — глава семьи, у него есть на все свое мнение и решение, а она принимает мужа таким, какой он есть.