Белорусский государственный телеканал СТВ в своих сюжетах начал по-новому называть Украину, Польшу и Литву, исходя из политических соображений. Об этом 5 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в телевизионных кругах

«Форпост провокаций»: Лукашенко снял маску с Украины © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечая, что беспорядки координируются США, а европейцы им «подыгрывают». Среди причастных стран он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

«Для Польши, Литвы и Украины в сюжетах СТВ теперь используются новые наименования — бывшая Украинская советская социалистическая республика, бывшая советская Литовская республика, бывшая Польская народная республика», — рассказал источник.

По его словам, это связано с позицией, которую указанные страны заняли относительно выборов президента Белоруссии.

Ранее МИД Украины после проведения инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. При этом глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии — с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве отозваны в Минск для консультаций из-за «откровенно недружественных телодвижений» со стороны этих двух стран ЕС.