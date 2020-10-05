Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) анонсировала создание на базе своей делегации совета по урегулированию ситуации в Донбассе из представителей этого региона, рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук в эфире «Украина 24» 5 октября

«Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения», — сказал Кравчук.

По его словам, предложения об участии в работе ТКГ выдвигали разные жители Донбасса, в том числе занимавшие «очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные». Правда, их фамилии Кравчук не назвал.

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Полпред России в группе Борис Грызлов 30 сентября отметил, что последние заявления Киева о возврате Донбасса на своих условиях означают фактический отказ от выполнения Минских соглашений.

В воскресенье, 4 октября, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что благодаря ТКГ достигнуто самое длительное прекращение огня.

В тот же день бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не выполнит Минские соглашения, и это было очевидно с самого начала, а подписывали документ с целью деэскалации.