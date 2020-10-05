«Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения», — сказал Кравчук.
По его словам, предложения об участии в работе ТКГ выдвигали разные жители Донбасса, в том числе занимавшие «очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные». Правда, их фамилии Кравчук не назвал.
Трехсторонняя контактная группа — группа уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России, сформированная летом 2014 года в качестве органа для решения вопросов, требующих взаимодействия между сторонами конфликта на востоке Украины.
Полпред России в группе Борис Грызлов 30 сентября отметил, что последние заявления Киева о возврате Донбасса на своих условиях означают фактический отказ от выполнения Минских соглашений.
В воскресенье, 4 октября, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что благодаря ТКГ достигнуто самое длительное прекращение огня.
В тот же день бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не выполнит Минские соглашения, и это было очевидно с самого начала, а подписывали документ с целью деэскалации.