Глава ведомства полагает, что Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.
По его мнению, это произойдет в течение ближайшей недели.
За минувшие сутки, 4 октября, на Украине выявили 4140 новых случаев коронавирусной инфекции.
Всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили более чем у 226 тысяч человек, 4397 заболевших скончались.
В конце сентября, когда регистрировалось около 3 тысяч инфицированных COVID-19 в день, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса нового типа.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что местные выборы на Украине состоятся, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, 25 октября.