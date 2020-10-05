Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что вскоре в стране будет зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19. Об этом он объявил во время онлайн-брифинга Кабмина, который транслировался в YouTube 5 октября

Глава ведомства полагает, что Украина преодолеет отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

По его мнению, это произойдет в течение ближайшей недели.

Коронавирус бьёт по Украине: неприкасаемых для болезни нет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили более чем у 226 тысяч человек, 4397 заболевших скончались.

В конце сентября, когда регистрировалось около 3 тысяч инфицированных COVID-19 в день, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса нового типа.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что местные выборы на Украине состоятся, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, 25 октября.