Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил с критикой харьковских властей, которые в период вспышки СOVID-19, соревнуясь в предвыборной гонке, позволили проведение в городе концерта. Он сказал об этом во время брифинга 5 октября, трансляция велась в YouTube

Оля Полякова собрала стадион в Харькове и спровоцировала открытие уголовного дела © Secretsecvice / wikimedia.org Ольга Полякова дала большой концерт по случаю Дня учителя в Новобаварском районе Харькова. Он собрал около 2 тысяч зрителей, которые не соблюдали социальную дистанцию. В полиции области возбудили дело по факту нарушения карантинных требований.

Степанов заявил, что если так будет продолжаться и впредь, то в стране ежедневно будут регистрировать 5 тыс. случаев инфицирования.

«Харьков постоянно у нас находится в антирейтинге [по заболеваемости]… Конечно же, у нас главное — не здоровье и жизнь граждан, а выборы. Поэтому обязательно было провести этот концерт, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, каким будет количество больных через неделю?» — возмутился он.

Министр напомнил, что на Харьковщине в последнее время регистрируют наибольшее количество больных коронавирусом. Так, за минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще у 446 жителей региона, 285 из которых — только в самом областном центре.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что ответственность лежит в том числе и на местных властях. Он выразил обеспокоенность, что в скором времени мест для больных коронавирусом в больницах может не хватить: сейчас их 37 тысяч, а возможный максимум — 50 тысяч.