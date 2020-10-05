В качестве недоработки «Слуги народа» Филимонов назвал неэффективную информационную кампанию партии, а именно — отсутствие собственного канала.
«Что плохо: у партии нет своих СМИ, чтобы освещать работу, нужен хотя бы один федеральный канал. У "Оппозиционной платформы — За жизнь" три телеканала, у тех — два, у этих — три, а где у "Слуги народа"?» — возмутился Филимонов.
Народный артист рассказал, что спросил об этом лично у Зеленского, но тот ответил: «не дошли руки». По словам Филимонова, это большое упущение, потому что люди не знают, что нынешняя власть сделала больше, чем предыдущая за 10 лет.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.
В ЦИК отменили регистрацию однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили на выборах в мэры Одессы. Это значит, что горожане не запутаются в кандидатах.