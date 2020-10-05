Советский и украинский актер, экс-ведущий «Джентльмен-шоу», а ныне кандидат в мэры Одессы Олег Филимонов рассказал, что указал своей партии «Слуга народа» и ее лидеру президенту Украины Владимиру Зеленскому на существенный изъян в предвыборной кампании, сообщает издание «Бабель» 5 октября

В качестве недоработки «Слуги народа» Филимонов назвал неэффективную информационную кампанию партии, а именно — отсутствие собственного канала.

«Что плохо: у партии нет своих СМИ, чтобы освещать работу, нужен хотя бы один федеральный канал. У "Оппозиционной платформы — За жизнь" три телеканала, у тех — два, у этих — три, а где у "Слуги народа"?» — возмутился Филимонов.

Филимонов рассказал, какие качества нужны мэру Одессы © dumskaya.net

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.

В ЦИК отменили регистрацию однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили на выборах в мэры Одессы. Это значит, что горожане не запутаются в кандидатах.