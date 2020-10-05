В Казахстане обсуждают вопрос введения новой должности шерифа по аналогии с США и другими западными странами. Об этом сообщил начальник департамента кадровой политики Министерства внутренних дел Айдар Сайтбеков, сообщает Sputnik Казахстан 5 октября

«Мы планируем изучение модели шерифов, распространенной в США, Великобритании и Канаде. Здесь нам готово оказать содействие посольство США [в Казахстане]», — рассказал Сайтбеков.

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В МВД объяснили, что это предполагает разную включенность правоохранителей в патрулирование улиц в зависимости от степени опасности.

В ближайшее время в ведомстве планируют пересмотреть маршруты патрульной полиции и усилить присутствие в наиболее криминогенных населенных пунктах.

Шериф — полицейский с более широкими полномочиями. В США — это административно-судебная должность. Такой специалист стоит во главе департамента или офиса шерифа — окружной полиции.

В Великобритании шериф является главным представителем правительства, выполняющим административную работу.