«Мы планируем изучение модели шерифов, распространенной в США, Великобритании и Канаде. Здесь нам готово оказать содействие посольство США [в Казахстане]», — рассказал Сайтбеков.
По словам главы департамента, в Казахстане также обсуждается вопрос внедрения принципа «полиция в шаговой доступности».
В МВД объяснили, что это предполагает разную включенность правоохранителей в патрулирование улиц в зависимости от степени опасности.
В ближайшее время в ведомстве планируют пересмотреть маршруты патрульной полиции и усилить присутствие в наиболее криминогенных населенных пунктах.
Шериф — полицейский с более широкими полномочиями. В США — это административно-судебная должность. Такой специалист стоит во главе департамента или офиса шерифа — окружной полиции.
В Великобритании шериф является главным представителем правительства, выполняющим административную работу.