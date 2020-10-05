Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на карантин из-за контакта с человеком, заболевшим коронавирусом. Об этом она сообщила у себя в Twitter 5 октября

«Мне сообщили, что в прошлый вторник я была на встрече, где присутствовал человек, у которого вчера тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг мой тест показал отрицательный результат, а сегодня я снова сдала тест», — написала она.

Зеленский: Европейский курс – двигатель украинской экономики © пресс-служба президента Украины

Ушел на самоизоляцию и президент Европейского совета Шарль Мишель, который также должен был присутствовать на этом саммите.

Проведение 22-го саммита уже однажды откладывалось с связи с коронавирусом, но на этот раз речи о переносе нет. Планируется, что в рамках саммита будут достигнуты договоренности, направленные на углубление европейской интеграции Украины.

По итогам предыдущего такого мероприятия было подписано пять соглашений на общую сумму 126,9 млн евро, которые Украине выделит ЕС.

Саммиты «Украина — ЕС» проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. Однако в этом году свои коррективы в планы политиков внес вирус. Всего в мире зафиксировано более 35 миллионов случаев COVID-19. Болезнь унесла жизни уже миллиона человек.