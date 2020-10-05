По мнению украинского астролога Влада Росса, ничто в гороскопе Марины Порошенко не сулит ей звездного будущего в политике, привел его слова «Главред» 4 октября

Астролог предполагает, что выдвижение Марины Порошенко на выборы в столице первым номером в списке партии «Европейская солидарность» является лишь следованием модной тенденции «отправлять в бой женщин». По его мнению, она пройдет в Киевсовет, но ей не суждено стать ярким политиком.

«Фамилия Порошенко на этих выборах будет звучать интересно и заманчиво. Потому секта фанатов Порошенко (приблизительно 10%), естественно, проголосует за эту фамилию… Даже если Марина Порошенко проиграет, для Петра Алексеевича ничего плохого не случится. Хотя политтехнологи надеются, что она, как Светлана Тихановская, неожиданно выиграет выборы», — рассуждает эксперт.

Не плачь, Марина! Порошенко отправил свою жену в большую политику © Facebook, PoroshenkoFoundation

В целом астролог скептически относится к современной политическом повестке Украины. По его словам, к тому времени, когда женщины начнут занимать ключевые государственные посты, на Украине, наверное, полностью будет уничтожена коррупция.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. Фаворитом киевлян на данный момент остается действующий мэр города Виталий Кличко: по данным опросов, его готовы поддержать относительное большинство горожан — от 38% до 43%. Также партия градоначальника УДАР является одним из лидеров на выборах в Киевсовет.