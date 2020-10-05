Положительный результат анализа на коронавирус получили еще два игрока команды — Евгений Воронов и Джордан Мики.
«У Джордана Мики клинических симптомов заболевания нет, а Евгений Воронов и Янис Тимма имеют жалобы на легкое недомогание. Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей», — говорится на сайте «Химок».
Еще не прошло и месяца как бывшая солистка группы «ВИА Гра» 18 сентября вышла замуж за латвийского баскетболиста.
Он сделал ей предложение не смотря на большую разницу в возрасте: ей 37 лет, ему — 28, и наличие у Седоковой троих детей от предыдущих браков.
Пара живет в Москве вместе с детьми артистки от футболиста Валентина Белькевича - 15-летней Алиной и 3-летним Гектором.
Еще одна дочь украинской певицы 9-летняя Моника проживает в США со своим отцом бизнесменом Максимом Чернявским.
Уйдут ли «Химки» на карантин пока не сообщается, а вот украинский футбольный клуб «Шахтер» уже заявил об уходе на самоизоляцию в полном составе. У двоих игроков и двоих сотрудников персонала команды обнаружен коронавирус.
Всего в мире зафиксировано более 35 миллионов случаев COVID-19. Вирус унес жизни уже миллиона человек.