Третий муж украинской певицы Анны Седоковой Янис Тимма заразился COVID-19. Игрок российского баскетбольного клуба «Химки» сдал положительный текст на коронавирус. Помимо него COVID-19 обнаружили еще у двоих спортсменов, сообщила пресс-служба «Химок» 4 октября

Положительный результат анализа на коронавирус получили еще два игрока команды — Евгений Воронов и Джордан Мики.

«У Джордана Мики клинических симптомов заболевания нет, а Евгений Воронов и Янис Тимма имеют жалобы на легкое недомогание. Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей», — говорится на сайте «Химок».

«Шахтер» полным составом ушел на самоизоляцию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он сделал ей предложение не смотря на большую разницу в возрасте: ей 37 лет, ему — 28, и наличие у Седоковой троих детей от предыдущих браков.

Пара живет в Москве вместе с детьми артистки от футболиста Валентина Белькевича - 15-летней Алиной и 3-летним Гектором.

Еще одна дочь украинской певицы 9-летняя Моника проживает в США со своим отцом бизнесменом Максимом Чернявским.

Уйдут ли «Химки» на карантин пока не сообщается, а вот украинский футбольный клуб «Шахтер» уже заявил об уходе на самоизоляцию в полном составе. У двоих игроков и двоих сотрудников персонала команды обнаружен коронавирус.

Всего в мире зафиксировано более 35 миллионов случаев COVID-19. Вирус унес жизни уже миллиона человек.