Ранее Путин, Трамп и Макрон призвали Ереван и Баку незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий.
«Она (Меркель — ред.) поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября», — говорится в сообщении.
Кроме того, канцлер выступила за согласование сторонами гуманитарной паузы для выноса тел погибших солдат из зоны боевых действий.
Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.
Несмотря на призыв Минской группы ОБСЕ, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе прекратятся лишь в том случае, если Армения предоставит график вывода своих войск из региона.