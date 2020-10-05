Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление президентов России, США и Франции Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона относительно конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина ФРГ 4 октября

Путин, Трамп и Макрон призвали Армению и Азербайджан немедленно остановить войну в Карабахе © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Она (Меркель — ред.) поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября», — говорится в сообщении.

Кроме того, канцлер выступила за согласование сторонами гуманитарной паузы для выноса тел погибших солдат из зоны боевых действий.

Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.

Несмотря на призыв Минской группы ОБСЕ, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе прекратятся лишь в том случае, если Армения предоставит график вывода своих войск из региона.