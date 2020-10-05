В Азербайджане против лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна возбудили дело по обвинению в даче указания атаковать азербайджанский город Гянджу с полумиллионным населением. Об этом пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана сообщила в Facebook 4 октября

«Стали мишенями для нашей армии»: лидер НКР призвал азербайджанцев покинуть приграничные города © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

«Согласно полученной информации, житель Гянджи Алиев Тунар Гошгар погиб, 32 человека получили ранения. При этом сильно пострадали инфраструктура города и жилье. Размер ущерба определяется оперативно-следственной группой», — говорится в сообщении.

В связи с этим против Арутюняна было заведено дело по статьям «Планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны», «Международное гуманитарное право в случае вооруженного конфликта, нарушение правовых норм», «Вынесение уголовного приказа во время вооруженного конфликта», «Умышленное убийство», «Умышленное уничтожение имущества», «Терроризм», «Создание преступного сообщества (организации)» и «Создание вооруженных формирований, не предусмотренных законом».

Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.

Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.