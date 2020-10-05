В Киргизии состоялись парламентские выборы: по предварительным подсчетам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), депутатские мандаты получат представители четырех партий, передает «Русская служба BBC» 4 октября

Грозин объяснил, почему исламисты могут прийти к власти в Киргизии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Отмечается, что в выборах приняли участие всего лишь около 55% кыргызстанцев, имеющих право голоса.

Согласно предварительным результатам подсчета голосов, с 96% участков лидируют четыре партии: «Биримдик» («Единство») — 24,95%, «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») — 24,31%, «Кыргызстан» — 8,91%, а также «Бутун Кыргызстан» («Весь Кыргызстан») — 7,21%.

По данным ЦИК, шансы попасть в парламент седьмого созыва есть еще у партии «Мекенчил» («Патриотическая») (6,95%), которая почти набрала пороговые 7%.

Первые три лидера считаются партиями-фаворитками нынешней власти. Однако ни одна из оппозиционных партий не набрала достаточного количества голосов для прохождения в парламент. Предварительные результаты не признали действительными как минимум две партии.

Лидеры «Ата-Мекен» («Родина») уже объявили, что готовы создать оппозиционный блок с другими несогласными партиями и опротестовать результаты выборов. Социал-демократическая партия страны, также часто называемая «запасной» политсилой экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, объявила о бессрочном митинге и вышла на демонстрацию на главную площадь страны.