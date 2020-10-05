Бывший депутат Верховной Рады, экс-член Партии регионов и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин снял свою кандидатуру в мэры Харькова в пользу действующего градоначальника Геннадия Кернеса. Об этом сам Добкин сообщил в своем Telegram-канале 4 октября

Бортник объяснил, почему у Добкина вообще нет шансов стать мэром Харькова © Facebook, Михаил Добкин | Facebook, Михаил Добкин | Перейти в фотобанк Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена», — написал он, пожелав Кернесу победы.

Добкин зарегистрировался кандидатом на пост мэра Харькова, выборы которого пройдут 25 октября, менее двух недель назад — 23 сентября. Событие вызвало широкий резонанс, так как в тот же день партия «Блок Кернеса — Успешный Харьков» выдвинула кандидатом своего лидера Кернеса, который проходил лечение от коронавируса в немецкой клинике «Шарите», куда он был доставлен в тяжелом состоянии.

Изначально Добкин заявлял о планах бороться за кресло мэра Киева, однако затем остановил выбор на Харькове, сказав, что решил «прервать свой поход на Киев исключительно ради, не дай Бог, случая ухудшения состояния мэра [Кернеса], чтобы предвосхитить катастрофу и чтобы Харьков не достался в руки тому, кто давно хочет его разорвать на части». Кернес оппоненту не поверил и воспринял такой жест негативно.

В конце сентября стало известно, что Кернес зарегистрирован кандидатом на должность главы Харькова, которую занимает уже десять лет. По данным социологов, среди всех кандидатов на пост мэра, которых вместе с Добкиным насчитывалось 15, именно Кернес пользуется наибольшей поддержкой избирателей.