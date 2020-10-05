«В Луганской области полицейские разоблачили схему подкупа избирателей. В ходе осмотра одного из магазинов в городе Кременная полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили свидетелей инцидента, а также лиц, которые успели получить продукты питания.
По факту происшествия было заведено уголовное дело по статье «Подкуп избирателя, участника референдума», за что виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.