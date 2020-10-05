Украинские правоохранители разоблачили схему подкупа избирателей при помощи продуктовых наборов в городе Кременной Луганской области. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе

Украинская полиция разоблачила схему подкупа избирателей перед местными выборами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

Отмечается, что полицейские установили свидетелей инцидента, а также лиц, которые успели получить продукты питания.

По факту происшествия было заведено уголовное дело по статье «Подкуп избирателя, участника референдума», за что виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.