Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала уточнять, вернет ли экс-главе государства, глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаилу Саакашвили грузинское гражданство, а вместо этого посоветовала ему определиться с родиной. Она заявила об этом в интервью телекомпании «Рустави 2» 4 октября

«Я уже не тот Миша»: Саакашвили рассказал, что сделает с РФ, если станет премьером Грузии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«На какую родину он возвращается, разве это его родина? Он и Украину называет своей родиной. Поэтому пока стоит определиться, а затем подавать заявление. Пусть попросит, после чего увидит. Я не отвечаю на гипотетические вопросы. Он не подавал заявление и, кажется, не собирается. Думаю, он больше спекулирует, но это его личное решение. Каким будет итог, посмотрим», — сказала Зурабишвили.

Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году после того, как получил украинский паспорт. Чтобы получить или восстановить грузинское гражданство, он должен обратиться с соответствующей просьбой к грузинскому президенту. Сам политик сообщал, что собирается вернуть гражданство через суд, а Зурабишвили ранее дала отрицательный ответ на вопрос о том, предоставит ли она Саакашвили гражданство Грузии.

Кроме того, ряд представителей властей Грузии негативно оценили заявление Саакашвили о намерении вернуться в страну. Так, министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.