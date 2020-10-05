Ранее Саакашвили заявил, что возвращается из Украины в Грузию. Он признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно «служить своей стране».
«На какую родину он возвращается, разве это его родина? Он и Украину называет своей родиной. Поэтому пока стоит определиться, а затем подавать заявление. Пусть попросит, после чего увидит. Я не отвечаю на гипотетические вопросы. Он не подавал заявление и, кажется, не собирается. Думаю, он больше спекулирует, но это его личное решение. Каким будет итог, посмотрим», — сказала Зурабишвили.
Саакашвили был лишен грузинского гражданства в 2015 году после того, как получил украинский паспорт. Чтобы получить или восстановить грузинское гражданство, он должен обратиться с соответствующей просьбой к грузинскому президенту. Сам политик сообщал, что собирается вернуть гражданство через суд, а Зурабишвили ранее дала отрицательный ответ на вопрос о том, предоставит ли она Саакашвили гражданство Грузии.
Кроме того, ряд представителей властей Грузии негативно оценили заявление Саакашвили о намерении вернуться в страну. Так, министр юстиции Тея Цулукиани пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.