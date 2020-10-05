Кемеровский рассказал, что готовит новую программу к своему юбилею, через два года артисту исполнится 60. По его словам, в любом периоде есть свои минусы и плюсы и часто в одном и том же возрасте можно чувствовать себя стариком, а уже через день — совсем юношей, но это никогда не мешает любви.
«Каждый человек должен встретить свою половину. Творческим людям тяжелее, им нужны Музы, но они прилетают на время… Что я ценю? Мужчина всегда ценит верность, для него это самое важное в женщине. Все остальное можно пережить», — признался Кемеровский.
Делиться подробностями своей личной жизни и наличием Музы Кемеровский отказался, зато рассказал о мечте. Певец рассказал, что хотел бы проехать с гастролями по Украине. В планах у него восемь городов.
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