Поэт рассказал, что его сын уже написал 600 песен в стиле рэп, к части из которых звездный отец сделал аранжировки. Но в итоге Кемеровский запретил своему наследнику работать в шоу-бизнесе.
«Все эти гастроли — они изматывают. Это очень тяжело физически — постоянные переезды, веселые компании, испытание славой. Стрессы, алкоголь… Мы договорились, что если он захочет, то вернется к музыке позже», — пояснил исполнитель.
Артист рассказал, что трудится сейчас по 12-14 часов в сутки. В работе 102 песни, из них будет состоять новая концертная программа.
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