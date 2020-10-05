Работа артиста сопряжена не только с трудностями в виде стрессов и постоянных переездов, но и с испытанием славой, алкоголем и творческими компаниями. Именно поэтому музыканты и актеры часто против того, чтобы их дети шли в шоу-бизнес, рассказал певец Евгений Кемеровский в интервью изданию Украина.ру

Поэт рассказал, что его сын уже написал 600 песен в стиле рэп, к части из которых звездный отец сделал аранжировки. Но в итоге Кемеровский запретил своему наследнику работать в шоу-бизнесе.

«Все эти гастроли — они изматывают. Это очень тяжело физически — постоянные переезды, веселые компании, испытание славой. Стрессы, алкоголь… Мы договорились, что если он захочет, то вернется к музыке позже», — пояснил исполнитель.

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