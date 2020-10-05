Для успеха, считает артист, нужны огромные усилия и еще большее стремление к цели, только тогда появятся и последователи и спонсоры.
Кемеровский напомнил, что работа артиста — это не вечные вечеринки и получение премий, а работа по 12-14 часов в сутки, и к этому надо быть готовым. Артист уверен, что ему помогает старая закалка.
«Я с 12 лет в режиме, в детстве у меня было по три тренировки в день. Я занимался вольной борьбой, а борца невозможно поломать. Выносливость — это характер, помноженный на волю. С тех времен у меня есть четкое понимание, как идти к победе, есть сила и вера. И я никогда не сдаюсь», — сказал артист.
В качестве примера такого стойкого характера, приведшего в итоге к огромной народной любви, он назвал поэта Владимира Высоцкого. По словам Кемеровского, такого гения больше нет и еще долго не будет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.