Кемеровский рассказал, что сам к замечаниям относится равнодушно и не слушает ничье мнение, даже друзей, уточняя, что для творческого человека лишь один голос действительно имеет значение — голос собственного сердца.
При этом Кемеровский сказал, что и сам не критикует коллег, особенно за концерты.
«Когда у тебя несколько подряд концертов, это выматывает и выбивает. А ты должен выходить и нравиться. Вообще, артист — это самая главная профессия в мире. Ты поешь для совершенно разной публики, и не можешь петь лучше для президента, а хуже для работяги. А если можешь, значит, ты не артист», — сказал Кемеровский.
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