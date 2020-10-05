Критика в среде актеров и музыкантов занимает особое место. Одних она губит, другим прибавляет сил, но только настоящим артистам все равно, что говорят критики, заявил поэт, автор и исполнитель своих песен Евгений Кемеровский в интервью изданию Украина.ру

Кемеровский рассказал, что сам к замечаниям относится равнодушно и не слушает ничье мнение, даже друзей, уточняя, что для творческого человека лишь один голос действительно имеет значение — голос собственного сердца.

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«Когда у тебя несколько подряд концертов, это выматывает и выбивает. А ты должен выходить и нравиться. Вообще, артист — это самая главная профессия в мире. Ты поешь для совершенно разной публики, и не можешь петь лучше для президента, а хуже для работяги. А если можешь, значит, ты не артист», — сказал Кемеровский.

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