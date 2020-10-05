Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, как страна справляется с пандемией коронавируса. По его словам, повода для тревоги нет. Информация об этом появилась на сайте президента 4 октября

«Вторая волна заболеваемости коронавирусом наблюдается почти во всех странах мира. В Украине эпидемическая ситуация находится под жестким контролем, и если возникают какие-то проблемы — они сразу решаются», — заявил Ермак.

Ермак высказался против переноса выборов из-за COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За последний месяц Украина неоднократно била антирекорд по суточному приросту заражений. Более четырех тысяч человек умерли. Не справившись с вирусом.

В Минздраве прогнозируют еще один антирекорд — по числу госпитализаций за сутки, в стране уже более половины коек заняты больными с коронавирусом.

Более 83 тысяч школьников уже находятся на самоизоляции, Верховная Рада ушла на карантин из-за зафиксированных среди парламентариев случаев COVID-19. Эпидемиологи прогнозируют рост заболеваемости до десяти тысяч новых заражений в сутки.

При этом Андрей Ермак заявил, что местные выборы на Украине состоятся, не смотря на эпидемиологическую ситуацию, 25 октября.