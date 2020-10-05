На Украине нет политиков, которые могли бы кардинально изменить содержание украинской государственности. Об этом в программе «Ищенко о главном» YouTube –канала издания Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

«Ищенко о главном»: когда и чем закончится конфликт в Нагорном Карабахе? Владимир Зеленский, если и отличается от Петра Порошенко, то только в худшую сторону.

«Порошено четко сделал ставку на партию войну, то есть алгоритм его действий был понятен. Зеленский пытается маневрировать между разными политическими акулами на Украине, ничего не решает. Но как президент своими указами оказывает серьезное влияние на внутриполитический расклад… Мы это должны учитывать, но невозможно просчитать, в какую сторону он завтра качнется», — рассказал Ростислав Ищенко.

Когда человек ничего не контролирует, хотя от него многое зависит, в стане наступает хаотизация политической жизни. Эксперт напомнил, что именно при Зеленском глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог с Украиной в рамках Минских соглашений невозможен.

«С Порошено было сложно, но хоть о чем-то договориться можно было… Зеленский — это кукла, которая не знает, что сделает завтра», причем злая кукла», — считает политолог.

Ранее президент Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого заместителя главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу после заявления политика о том, что доказательств «войны» России и Украины нет.