Руководству Белоруссии понадобится нетривиальное политическое мастерство, чтобы удержать ситуацию под контролем во время ослабления президентской власти, экономических реформ и связанного с этим передела собственности. Об этом в интервью изданию Украна.ру рассказал политолог, доцент Белорусского госуниверситета Всеволод Шимов

Всеволод Шимов: Прозападно-националистический дрейф в Белоруссии неизбежен © vk.com, Всеволод Шимов

По его словам, в Белоруссии нет влиятельных пророссийских сил, и Россия не предпринимает ничего, чтобы они появились и заявили о себе.

«Гражданское общество "окучивают" прозападные НГО, СМИ и движения, и любой белорусский лидер будет вынужден двигаться в фарватере этих тенденций. Это не будет означать радикального разрыва с Россией, и по крайней мере на первых порах Белоруссия будет пытаться удержаться в рамках многовекторности. Но если ничего не предпринимать, дрейф Белоруссии прочь от России продолжится», — рассказал Всеволод Шимов.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.