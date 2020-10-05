В Киргизии набирают популярность религиозные силы или силы, использующие религиозную риторику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Андрей Грозин: В Киргизии ждут перемен, которые внешние силы могут превратить в украинский майдан © РИА Новости, Александр Натрускин

«Это более долгосрочная тенденция. Это очень большая вероятность, если светское государство по-прежнему будет демонстрировать неспособность обуздать коррупцию, развивать экономику, создавать необходимое количество новых трудовых мест, удовлетворит минимальные запросы общества. Тогда на смену светскому государству раньше или позже придет исламское государство», — рассказал Андрей Грозин.

Эксперт также рассказал о том, что Жогорку Кенеш 6-го созыва был настолько непопулярен, что все социологические исследования указывают на то, что еще никогда общество так плохо не относилось к своему парламенту.

Полностью интервью можно прочитать здесь.