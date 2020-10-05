По его словам, в обществе есть запрос на политиков с большим религиозным рвением, и он удовлетворяется всеми партиями.
«Это более долгосрочная тенденция. Это очень большая вероятность, если светское государство по-прежнему будет демонстрировать неспособность обуздать коррупцию, развивать экономику, создавать необходимое количество новых трудовых мест, удовлетворит минимальные запросы общества. Тогда на смену светскому государству раньше или позже придет исламское государство», — рассказал Андрей Грозин.
Эксперт также рассказал о том, что Жогорку Кенеш 6-го созыва был настолько непопулярен, что все социологические исследования указывают на то, что еще никогда общество так плохо не относилось к своему парламенту.
Полностью интервью можно прочитать здесь.