Песня — визитная карточка Королевой и Тарзана «Я тебе, конечно, верю» претерпела некоторые изменения. В конце каждой фразы, Архип добавляет слово «мама».
Общий для Королевой и Глушко сын давно мечтает о сольной карьере. Он уже выпустил первый клип «Бутылка вина» под псевдонимом Архип Грек, а на этот раз вышел с матерью на сцену в Костроме.
Не все поклонники оценили ротацию мужчин в семье, многие подписчики Королевой оставили не самые приятные комментарии.
«Почему чем старше она становится, тем больше становится похожа на клоунессу?», «Над Бузовой смеёмся, а это ещё что Наташа беда, смотрится все это пошло и дешево», «Какой низкий пиар», — написали подписчики.
Скандал в семье Королевой и Глушко разразился, когда 23-летняя Анастасия Шульженко выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана.
Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности. Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет отрицать очевидное.
Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка. Девушка отрицает кражу и говорит, что любит Тарзана.