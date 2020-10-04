Певица украинского происхождения Наташа Королева после скандала с супругом Сергеем Глушко, известным как Тарзан, нашла себе новую пару для дуэта. Вместо изменившего мужа, полюбившуюся поклонникам песню вместе с артисткой споет их общий сын Архип. Ролик с первого совместного выступления артистка выложила у себя в Instagram 3 октября

Песня — визитная карточка Королевой и Тарзана «Я тебе, конечно, верю» претерпела некоторые изменения. В конце каждой фразы, Архип добавляет слово «мама».

Общий для Королевой и Глушко сын давно мечтает о сольной карьере. Он уже выпустил первый клип «Бутылка вина» под псевдонимом Архип Грек, а на этот раз вышел с матерью на сцену в Костроме.

Не все поклонники оценили ротацию мужчин в семье, многие подписчики Королевой оставили не самые приятные комментарии.

«Почему чем старше она становится, тем больше становится похожа на клоунессу?», «Над Бузовой смеёмся, а это ещё что Наташа беда, смотрится все это пошло и дешево», «Какой низкий пиар», — написали подписчики.

Скандал в семье Королевой и Глушко разразился, когда 23-летняя Анастасия Шульженко выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана.

Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности. Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет отрицать очевидное.

Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка. Девушка отрицает кражу и говорит, что любит Тарзана.