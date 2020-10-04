Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что встреча «нормандской четверки» необходима Украине не как самоцель, а как способ завершения войны на Донбассе. Информация об этом появилась на сайте президента 4 октября

«Следующая встреча лидеров государств — участников Нормандского формата необходима, прежде всего, Украине, ведь война идет на украинской территории, а такие переговоры будут способствовать окончанию боевых действий», — подчеркнул руководитель Офиса президента Украины.

«Есть результат»: глава ОП Украины Ермак рассказал о работе с Козаком © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

Одним из итогов такой встречи стали договоренности о разработке дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе. Эти меры вступили в силу 27 июля. Однако обстрелы с тех пор не прекратились окончательно.

В ходе последней встречи, 11 сентября, по словам российского представителя Дмитрия Козака, прорыва в переговорах достичь не удалось.

Представители Луганской и Донецкой республик говорят, что «Нормандский формат» не принесет никаких результатов, пока Украина не начнет выполнять Минские соглашения.