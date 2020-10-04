Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о роли деятельности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в вопросе решения конфликта на Донбассе. Информация об этом появилась на сайте президента 4 октября

«ТКГ — это консультационная площадка, а не представительство государства, но благодаря работе группы достигнуто самое длительное прекращение огня за семь лет», — говорится на сайте президента Украины.

«Есть результат»: глава ОП Украины Ермак рассказал о работе с Козаком © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский Леонид Кравчук, и его заместитель, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

При этом российская сторона неоднократно заявляла о всевозможных попытках представителей Украины в ТКГ срывать заседания. Так, на последней встрече возник спор о конфиденциальности заседаний.

Российская сторона предложила фиксировать все высказывания, чтобы потом избежать распространения ложной информации. Однако украинская делегация отказалась, обвинив оппонентов в ведении записей, что Москва отрицает.

Также 30 сентября полпред России в группе Борис Грызлов отметил, что последние заявления Киева о возврате Донбасса на своих условиях означают фактический отказ от выполнения Минских соглашений.

Трехсторонняя контактная группа — группа уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России, сформированная летом 2014 года в качестве органа для решения вопросов, требующих взаимодействия между сторонами конфликта на востоке Украины, в том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в «нормандском формате».

30 июля 2020 года главой украинской делегации в ТКГ вместо экс-президента Леонида Кучмы был назначен другой бывший президент Леонид Кравчук.

Его заместителем в делегации стал бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин. В четверг, 1 октября, президент Владимир Зеленский освободил его от занимаемой должности.