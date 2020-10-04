«Считаю, что 20 предметов в старшей школе — это многовато. Оптимальное количество 6-8 обязательных дисциплин. Это сложный выбор, ведь родители обычно перестраховываются и хотят, чтобы дети учили все, а те часто не знают, кем вообще хотят быть», — сказал Дьяков.
По его мнению, запланированное реформирование украинской системы образования через семь лет — «это слишком поздно» и нужно выходить из зоны комфорта уже сейчас, склоняя «общество к мысли о европейском формате образования».
Василий Дьяков — преподаватель истории, гражданского образования и основ здоровья в Залещиках Тернопольской области.
Он стал Учителем года-2020 среди трех тысяч учителей, получив приз в 250 тысяч гривен.