Звезда комедийного сериала «Сваты» 66-летняя уроженка Донецка Татьяна Кравченко поразила поклонников своей красотой. Снимок артистки с коллегой Инной Королевой появился на фан-странице актрисы в Instagram 3 октября

Простая фотография, на которой изображены две женщины, вызвала у подписчиков бурные эмоции.

Многие решили, что актрисы похожи, и Королева могла бы быть не сценической, а реальной дочерью Татьяны Кравченко.

«Доча!! Хоть и киношная, но все равно доча», «Какие красивые у вас с дочерью глаза», «Красотки!», «Вы такие молодцы…. Постоянно смотрю сериал. Спасибо вам», «Идеально подобранные актёры» — пишут в сети.

Предыдущий пост звезды, напротив, вызвал у фанатов реакцию сочувствия: 66-летняя звезда опубликовала фото, где заходила в маршрутку после тяжелого рабочего дня.