Простая фотография, на которой изображены две женщины, вызвала у подписчиков бурные эмоции.
Многие решили, что актрисы похожи, и Королева могла бы быть не сценической, а реальной дочерью Татьяны Кравченко.
«Доча!! Хоть и киношная, но все равно доча», «Какие красивые у вас с дочерью глаза», «Красотки!», «Вы такие молодцы…. Постоянно смотрю сериал. Спасибо вам», «Идеально подобранные актёры» — пишут в сети.
Предыдущий пост звезды, напротив, вызвал у фанатов реакцию сочувствия: 66-летняя звезда опубликовала фото, где заходила в маршрутку после тяжелого рабочего дня.