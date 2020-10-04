Одесский Центризбирком отменил регистрацию тезок Владимира Зеленского, Олега Филимонова и Михаила Саакашвили на выборы городского головы. Об этом 4 октября сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ЦВК

Одесские цыгане выдвинули Зеленского в мэры, его конкуренты – Саакашвили и Дарт Вэйдер © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Филимонов, двух Зеленских и одного Саакашвили.

Один из тезок президента Украины шел на выборы от «Цыганской партии Украины», а другой — от партии «Молодежь к власти». Филимоновы, среди которых было три Олега, представляли партии «Стабильность и справедливость», «Зеленые», «Наша Земля» и «Студенческая партия».

Напомним, участник команды КВН «Одесские джентльмены» и ведущий программы «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов баллотируется от партии «Слуга народа».

Как сообщалось ранее, в Ужгороде Закарпатской области в избирательном бюллетене будут три Бориса Андреева, один из которых является действующим мэром. Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.