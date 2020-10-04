В ЦВК на ненадлежащую проверку документов кандидатов местным избиркомом пожаловалась Одесская областная организация партии «Слуга народа». Одесские «слуги народа» обратили внимание на четырех кандидатов с фамилией Филимонов, двух Зеленских и одного Саакашвили.
Один из тезок президента Украины шел на выборы от «Цыганской партии Украины», а другой — от партии «Молодежь к власти». Филимоновы, среди которых было три Олега, представляли партии «Стабильность и справедливость», «Зеленые», «Наша Земля» и «Студенческая партия».
Напомним, участник команды КВН «Одесские джентльмены» и ведущий программы «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов баллотируется от партии «Слуга народа».
Как сообщалось ранее, в Ужгороде Закарпатской области в избирательном бюллетене будут три Бориса Андреева, один из которых является действующим мэром. Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.