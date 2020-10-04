В Киргизии есть запрос на борьбу с коррупцией, и общество ждет не деклараций, а реальных шагов по преодолению бедности и социального неравенства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

«Как и в Белоруссии, этот запрос можно при внешнем влиянии превратить в повторение украинского или белорусского майдана. Раскачать ситуацию в Киргизии не слишком дорого, а актив для этого существует. Это небольшое, но крикливое меньшинство, активное в соцсетях. При этом большинство населения в Киргизии понимает, что крупные потрясения, как 2005 и 2010 годах, вызовут еще большее падение уровня жизни, окончательно добьют экономику страны, которая медленно начинает выкарабкиваться из ямы после вступления в ЕАЭС», — рассказал Андрей Грозин.

Андрей Грозин: В Киргизии ждут перемен, которые внешние силы могут превратить в украинский майдан © РИА Новости, Александр Натрускин

Политолог напомнил, что Киргизия — лидер Центральной Азии по количеству неправительственных организаций на тысячу жителей. Эксперты Киргизии говорят, что на грантовой помощи из года в год живут порядка 200-250 тысяч граждан республики, вовлеченных в эти программы.

Выборы в Жогорку Кенеш проходят 4 октября. На места в киргизском парламенте претендуют представители 16 политических сил. По словам Андрея Грозина, все они — за дружбу с Россией.

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