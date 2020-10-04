Политолог и историк Владимир Корнилов прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского по привлечению в страну IT-специалистов из Белоруссии, сообщает Twittwer издания Украина.ру 4 октября

«Наверняка теперь весь минский IT-сектор ломанется в Киев. Как уже ломанулись "65 миллионов украинцев", которым Зеленский пообещал гражданство в первый же день своего президентства», — заявил Корнилов.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале своего президентского пути предложил упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, которые живут в других странах.

Указ, призванный привлечь белорусских IT-специалистов на Украину, Зеленский подписал 4 октября. Действие документа распространяется на предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, в частности, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций.

Чтобы мотивировать IT-специалистов из Белоруссии к переезду на Украину будет запущен пилотный проект по упрощенной процедуре оформления для них вида на жительство.

Ранее бывший министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет заявил, что в стране существует проблема сокращающегося и стареющего населения и привлечение молодых высококвалифицированных работников — одна из острейших на Украине.

По мнению бывшего министра, властям стоит воспользоваться примером Уругвая, где создана программа по привлечению иностранных специалистов из Аргентины.

Так, получить вид на жительство в Уругвае можно, если купить там недвижимость на сумму $380 тыс. (29,9 млн руб.) либо инвестировать в бизнес $1,7 млн (133 млн руб.).

Причем новый иностранный бизнес может рассчитывать на налоговые каникулы на 10 лет, а в стране достаточно провести всего 60 дней в году.

При этом на самой Украине происходит «утечка мозгов», местные абитуриенты все чаще предпочитают учиться, а потом и работать за рубежом.