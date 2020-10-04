Украинский политолог Алексей Якубин прокомментировал заявление премьера Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна через 15 лет перестанет выплачивать пенсии. По мнению эксперта, этим заявлением министр расписался в собственной профнепригодности, сообщает Twittwer издания Украина.ру 4 октября

По словам Якубина, сказанное Шмыгалем говорит о том, что «он не может эффективно выполнять свою работу» в части выполнения социальных обязательств.

«Что правительство сделало, чтобы смочь? Создало новые рабочие места? Снизило издержки для граждан? Сделало успешными государственные компании без их приватизации за гроши? Во Франции если бы премьер такое сказал — завтра он был бы уже отправлен в отставку», — высказался Якубин.

Украина перестанет выплачивать пенсии. Премьер Шмыгаль назвал срок © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль сделал на встрече со студентами Львовского политехнического университета.

По его словам, у государства не будет на это средств из-за сложной демографической ситуации. Шмыгаль сказал, что в недалеком будущем на налоги одного работающего украинца нужно будет содержать двух пенсионеров.

Премьер назвал это «простой математикой» и сказал, что людям придется самостоятельно откладывать себе деньги на старость. По мнению Шмыгаля, решить эту проблему может создание накопительной пенсионной системы.