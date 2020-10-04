У главы Офиса президента Андрея Ермака сложились рабочие отношения с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Об этом Ермак заявил в эфире телеканала «Украина 24»

Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Рабочие вопросы мы согласовывали с господином Козаком. Я могу сказать, что есть результат этой работы и есть нормальные рабочие взаимоотношения, они непростые, но я отстаиваю украинские интересы. Я готов сегодня вести разговоры со всеми для того, чтобы принести на украинскую землю мир», — рассказал Ермак.

Дмитрий Козак по итогам переговоров в Берлине заявил, что оснований для проведения нового саммита в нормандском формате пока нет.