Последний раз Ермак и Козак встретились 11 сентября в Берлине на переговорах советников главвгосударств «нормандской четверки».
«Рабочие вопросы мы согласовывали с господином Козаком. Я могу сказать, что есть результат этой работы и есть нормальные рабочие взаимоотношения, они непростые, но я отстаиваю украинские интересы. Я готов сегодня вести разговоры со всеми для того, чтобы принести на украинскую землю мир», — рассказал Ермак.
Дмитрий Козак по итогам переговоров в Берлине заявил, что оснований для проведения нового саммита в нормандском формате пока нет.