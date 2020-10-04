У президента Белоруссии Александра Лукашенко возникли критические трудности с Западом. Лукашенко пытается их преодолеть и продолжить политику многовекторности. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко VLOG: нужен ли Белоруссии пророссийский преемник?

«Из всего окружения Лукашенко они выделили только [Владимира] Макея. Не потому что он министр иностранных дел, а потому что самый прозападный из всех белорусских политиков. Он всегда в Белоруссии считался лидером евроинтеграторов. Запад показал, что сам Лукашенко уже не нужен», — объяснил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.