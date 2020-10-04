Результаты тестов на коронавирус кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена будут оглашаться регулярно, заявил представитель штаба Эндрю Бэйтс, сообщает Коммерсантъ 4 октября

«Байден регулярно проходит тестирование, и мы будем публиковать результаты каждого теста», — сообщил Бэйтс.

По его словам, в штабе Байдена строго соблюдают все медицинские предписания, включая ношение масок, социальное дистанцирование и другие меры предосторожности.

Представитель штаба заявил, что пока тесты Бадена на коронавирус отрицательные, правда, не уточнил, как часто кандидат в президенты будет делать этот анализ.

Трамп самоизолировался © AP, Alex Brandon Джо Баден сообщил, что пока приостановил негативную рекламу в связи болезнью своего соперника, действующего президента Дональда Трампа.

Лидер США сейчас лечится в военном госпитале имени Уолтера Рида, у себя в Twitter он написал, что сначала чувствовал себя плохо, а теперь намного лучше.

Также глава государства написал, что ему нужно как можно скорее вернуться к работе, чтобы «сделать Америку снова великой» и добавил, что надеется на скорое возвращение к ударной предвыборной кампании.

По данным СМИ, заразиться коронавирусом первые лица государства могли на мероприятии в Белом доме 26 сентября, в ходе которого Трамп объявил кандидата в Верховный суд. Через несколько дней после этого сразу несколько присутствовавших обнародовали свои положительные тесты на COVID-19.

Президентские выборы в США запланированы в США на 3 ноября.