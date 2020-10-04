«Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему. Вы знаете, парламент — это такой живой организм, где большое количество людей. Иногда там говорят такое, что в принципе…» — сказал Ермак.
Правда, глава Офиса президента оговорился, что Украина — страна демократическая, и каждый человек может говорить все, что хочет, в том числе и об отмене или переносе выборов.
На данный момент на Украине зафиксировано свыше 226 тысяч заражений коронавирусом, в том числе более четырех тысяч — за последние сутки. Умерли, не справившись с вирусом, 4397 человек.
За последний месяц в стране многократно фиксировались антирекорды по числу заболевших, а в Минздраве прогнозируют, что Украина скоро может побить еще один антирекорд — по числу госпитализаций за сутки.
Кроме того, известно уже о 30 уголовных делах, заведенных МВД по фактам нарушения избирательного процесса.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.