Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вопрос о переносе местных выборов из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом не обсуждается, об этом он рассказал в интервью телеведущему Тиграну Мартиросяну на «Украина 24» 3 октября

«Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему. Вы знаете, парламент — это такой живой организм, где большое количество людей. Иногда там говорят такое, что в принципе…» — сказал Ермак.

Правда, глава Офиса президента оговорился, что Украина — страна демократическая, и каждый человек может говорить все, что хочет, в том числе и об отмене или переносе выборов.

На Украине COVID-19 нашли у более четырех тысяч человек за сутки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За последний месяц в стране многократно фиксировались антирекорды по числу заболевших, а в Минздраве прогнозируют, что Украина скоро может побить еще один антирекорд — по числу госпитализаций за сутки.

Кроме того, известно уже о 30 уголовных делах, заведенных МВД по фактам нарушения избирательного процесса.

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.