Площадь, пройденная огнем, оценивается в 20 тысяч гектаров. Пожары унесли жизни 11 человек, еще 18 человек, в том числе трое спасателей, пострадали.
Эвакуировать из опасно зоны пришлось около 150 местных жителей. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, огонь уничтожил до 400 домов.
Авиация ГСЧС 3 октября сбросила свыше 500 тонн воды, а всего с начала операции по ликвидации лесных пожаров на Луганщине — более тысячи тонн воды.
О пожарах в Луганской области Украины стало известно 30 сентября. Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.