К утру 4 октября сотрудники ГСЧС Украины смогли локализовать пять из шести очагов пожаров в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

За сгоревшие дома больше, чем за погибших. Названы суммы компенсаций пострадавшим от пожаров в Луганской области © ГСЧС Украины

Эвакуировать из опасно зоны пришлось около 150 местных жителей. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, огонь уничтожил до 400 домов.

Авиация ГСЧС 3 октября сбросила свыше 500 тонн воды, а всего с начала операции по ликвидации лесных пожаров на Луганщине — более тысячи тонн воды.

О пожарах в Луганской области Украины стало известно 30 сентября. Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.